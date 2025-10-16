KYK BURS BAŞVURUSU SON TARİH: 2025-2025 KYK burs başvuruları ne zaman sonra erecek, nereden yapılır?

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuru tarihini öğrenmek için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paylaştığı takvime çevirdi. Burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, tüm detaylar...
KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başladı. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sürecek burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.
Öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.