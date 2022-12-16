E DEVLET KYK BURS/KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI | GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından lisans, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine verilen ödemelere başvuruda bulunan ve sonuçları sorgulamak isteyenler yoğun olarak 2022 KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
KYK Kredi ve Burs sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;
Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.
Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretlerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre;
2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye
Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
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