Haberler Yaşam Haberleri KYK burs ödemeleri ne zaman, ne kadar? 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün için geri sayım!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 08:39

Yükseköğrenim öğrencileri için destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan bu desteklerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı için miktarı ve ödeme takvimi öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle e-Devlet üzerinden yapılması zorunlu olan taahhütname onay süresi yakından takip ediliyor. Peki, bu yıl KYK bursu ne kadar oldu, ödemeler ne zaman yapılacak ve taahhütname onayı için son gün ne zaman?

Milyonlarca üniversite öğrencisi başvuru sonuçlarına erişim sağladı. GSB ile KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kura çekilişleri ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için taahhütname onayını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Hem 2025-2026 önlisans, lisans, yüksek lisans burs miktarları hem de ödeme tarihleri hakkında tüm bilgiler GSB duyuruları ile takip ediliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin, ödemelerini alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları zorunludur. Taahhütname onayı yapılmadığı takdirde, öğrencinin burs/kredi hakkı otomatik olarak iptal edilir.

Yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylamak için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar süresi bulunuyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından GSB ile ödeme takviminin duyurulması bekleniyor.

İlk kez KYK burs ve kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme 3 aylık toplu şekilde yatırılıyor.

