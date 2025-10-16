Haberler Yaşam Haberleri KYK burs son başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 19:14

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirtilen tarih aralığında alınana başvurular için henüz işlemlerini tamamlayan öğrenciler "KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, KYK burs son başvuru tarihi!

KYK burs son başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuru tarihini öğrenmek için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paylaştığı takvime çevirdi. Burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, tüm detaylar...

2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başladı. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sürecek burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarı şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.bin TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 6.bin TL,

Doktora öğrencilerine ise 9.bin TL.

