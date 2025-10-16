KYK burs son başvuru tarihi 2025-2026 | KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuru tarihini öğrenmek için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paylaştığı takvime çevirdi. Burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, tüm detaylar...

2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başladı. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sürecek burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.