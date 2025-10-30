Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI? GSB ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, ne kadar?
KYK BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI? GSB ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için büyük bir heyecanla açıklamayı bekliyor. Peki, 2025-2026: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor. GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

