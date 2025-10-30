KYK BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI? GSB ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için büyük bir heyecanla açıklamayı bekliyor. Peki, 2025-2026: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?