KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI duyurusu için gözler resmen GSB’de! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için nefesler resmen tutuldu. Geçtiğimiz günkü açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan; lisans için 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için bu ödeneğin 3750 TL'ye yükseltildiğinin müjdesini verdi. Binlerce kişiye eğitim aldıkları süreçte çok ciddi bir maddi dayanak olan bu ücretle ilgili ise bugün sabah saatlerinden itibaren "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa zaman içerisinde KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde ilan edilmişti.
Buna göre 17 Kasım günü biten başvuruların ardından KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Bakan Kasapoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!
2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya
Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya
Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.