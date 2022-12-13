KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI duyurusu için gözler resmen GSB’de! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için nefesler resmen tutuldu. Geçtiğimiz günkü açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan; lisans için 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için bu ödeneğin 3750 TL'ye yükseltildiğinin müjdesini verdi. Binlerce kişiye eğitim aldıkları süreçte çok ciddi bir maddi dayanak olan bu ücretle ilgili ise bugün sabah saatlerinden itibaren "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa zaman içerisinde KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması bekleniyor.