KYK BURS SONUÇLARI BEKLENİYOR! GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nasıl sorgulanır?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı veya KYK tarafından kesin bir sonuç açıklama tarihi ilan edilmedi. Ancak geçmiş yılların verileri ışığında bazı beklentiler oluşmuş durumda:

Geçen yıl KYK burs / kredi başvuru sonuçları, başvuru sürecinin ardından Kasım ayının ortasına doğru açıklanmıştı. Bu yıl da aynı düzenin devam edeceği düşünülüyor; sonuçların Kasım ayının ortası ile son haftası arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Net tarih için gözler GSB'de!