GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından lisans, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine verilen ödemelere başvuruda bulunan ve sonuçları sorgulamak isteyenler yoğun olarak 2022 KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

2022 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK Kredi ve Burs sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;