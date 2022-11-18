KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 - 2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e devlet

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açıldı açıklaması GSB tarafından bekleniyor. KYK burs başvuru son tarihi 17 Kasım 2022'ydi ve devlet bursu başvuruları sona erdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonrası şimdi de burs ve kredi sonuçları için kolları sınavı. Öğrenciler de KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs başvuru uzatılacak mı, bitti mi? KYK burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: 2022-2023 KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu:
''Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.''
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kedi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde ilan edilmişti.
Buna göre 17 Kasım günü bitecek KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Bakan Kasapoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL ödeme alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.