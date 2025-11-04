KYK burs sonuçları TIKLA-ÖĞREN! e-Devlet ekranı ile GSB KYK 2025-2026 burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.

2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.