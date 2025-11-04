KYK burs sonuçları TIKLA-ÖĞREN! e-Devlet ekranı ile GSB KYK 2025-2026 burs sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılına ilişkin GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden sonuç ekranına ulaşabiliyor. İşte KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları sorgulama ekranı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.
Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.
2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.