Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS ÜCRETİ VE ÖDEME TARİHİ 2025-2026 | KYK bursu ilk ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 14:25

KYK BURS ÜCRETİ VE ÖDEME TARİHİ 2025-2026 | KYK bursu ilk ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme takvimi ve ilk ödemenin ne zaman yapılacağı gündemde yerini aldı. Peki, KYK burs ödemesi ne zaman yatacak?

KYK BURS ÜCRETİ VE ÖDEME TARİHİ 2025-2026 | KYK bursu ilk ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Üniversite öğrencilerinin eğitim döneminde en çok merak ettiği konuların başında KYK burs ödemeleri geliyor. 2025-2026 eğitim yılı için burs ve kredi ödemelerinin takvimi, ödeme tarihleri ve miktarları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, bu yıl ne kadar ödeme yapılacak ve kaç aylık olarak verilecek?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Aralık-Ocak ayı gibi başlaması bekleniyor.

TAHHÜTNAME ONAYININ YAPILMASI GEREKİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, burs veya kredi başvurusunda bulunup taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencileri ödemelerini almaya hak kazanacak.

KYK BURS ÖDEMELERİ 3 AYLIK PEŞİN OLARAK MI ÖDENECEK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Ancak Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK BURS ÜCRETİ VE ÖDEME TARİHİ 2025-2026 | KYK bursu ilk ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz