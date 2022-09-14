KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet: 2022-2023 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

KYK burs ve kredi başvuru süreci için bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanmakta olan bu maddi destek için halen bir başvuru tarihi açıklaması yok. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınacağı biliniyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi? İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gibi merak edilenler.