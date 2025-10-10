KYK BURS ve KREDİ BAŞVURULARI 2025-2026: Gözler GSB duyurularında! KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekir. Şifresi bulunmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabilir veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı ile giriş yapabilir.

Başvuru formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenir. Bu veriler, ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle karşılaştırılarak doğrulanır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe imkânları doğrultusunda belirlenen öğrencilere burs, diğer uygun adaylara ise öğrenim kredisi verilir.