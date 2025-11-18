KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, toplu ödeme mi yapılacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili süreç öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ise gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Burs ve kredilerin hangi tarihlerde yatırılacağı, toplu ödeme yapılacak mı soruları ve hesaplara geçip geçmediği bilgileri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
2025 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti.
2026 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.