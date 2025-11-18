Haberler Yaşam Haberleri KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, toplu ödeme mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:41

KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, toplu ödeme mi yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi ödemeleri, öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. 2025-2026 dönemi için ödemelerin ne zaman yapılacağı, bursların yatıp yatmadığı ve toplu ödeme yapılacak mı soruları gündemde. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım’da açıklanmıştı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme mi yapılacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili süreç öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ise gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Burs ve kredilerin hangi tarihlerde yatırılacağı, toplu ödeme yapılacak mı soruları ve hesaplara geçip geçmediği bilgileri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

2025-2026 KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

Geçen yıl KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, 18-22 Kasım tarihleri arasında 2 aylık ödeme yapılmıştı.

Bu yıl da Kasım ayında 2 aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti.

2026 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.

