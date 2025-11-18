KYK burs ve kredi ödeme takvimi açıklandı! Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK ÖDEME TAKVİMİ

18-20 Kasım tarihleri arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere,ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs/kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6'ıncı ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek.