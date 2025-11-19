Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2025-2026: KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, nereden sorgulanır?
KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2025-2026: KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, nereden sorgulanır?

2025-2026 eğitim yılında KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili beklenen duyuru geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu dönem ilk kez burs ya da öğrenim kredisi başvurusu yapıp taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için ödemelere başladı. 18 Kasım’da yapılan ilk ödemenin ardından öğrenciler, burs ve kredi tutarlarını Ziraat Bankası hesapları üzerinden kullanabilecek. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde yatırılacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025-2026 burs ve kredi sürecinde ilk ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bu yıl ilk defa GSB burs veya kredi başvurusu yapan ve taahhüt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, 18 Kasım itibarıyla ödemelerini almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın maddi destek amacıyla sunduğu burs ve krediler, Ziraat Bankası hesapları üzerinden öğrencilerin kullanımına açılıyor.

2025-2026 KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025-2026 eğitim döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.

Üniversite öğrencilerini maddi yönden destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı.

18 Kasım'da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek.

KYK ÖDEME TAKVİMİ

18-20 Kasım tarihleri arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere,ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs/kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6'ıncı ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.

Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

