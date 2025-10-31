KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BEKLENİYOR! 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için büyük bir heyecanla açıklamayı bekliyor. Peki, 2025-2026: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor. GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.