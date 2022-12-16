KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir? 2022-2023 e devlet KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs taahhütname onayı için harekete geçildi. Açıklanan sonuçların ardından ilk defa öğrenim bursu/kredisi almaya hak kazanan öğrenciler e devlet üzerine taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirecekler. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için bu adımın tamamlanması gerekiyor. KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. KYK taahhütname onaylama e devlet ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 2022-2023 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, detaylar…