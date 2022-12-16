KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir? 2022-2023 e devlet KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs taahhütname onayı için harekete geçildi. Açıklanan sonuçların ardından ilk defa öğrenim bursu/kredisi almaya hak kazanan öğrenciler e devlet üzerine taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirecekler. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için bu adımın tamamlanması gerekiyor. KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. KYK taahhütname onaylama e devlet ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 2022-2023 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, detaylar…
SON DAKİKA: KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:
KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.