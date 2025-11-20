KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ücreti artacak mı, yeni dönemde ne kadar olacak?

İLK KEZ BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEMELER BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerini başlatmıştı. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere yönelik ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde yapılmış, tutarlar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmıştı. Sadece ilk ödemeye özel olarak Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık burs/kredi toplu şekilde hesaplara geçmişti.