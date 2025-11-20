Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ücreti artacak mı, yeni dönemde ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:53

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ücreti artacak mı, yeni dönemde ne kadar olacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek yeni açıklamaya çevrildi. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrencilerin Ekim ve Kasım ayı ödemelerini almasının ardından, yeni dönemde ödenecek tutarların ne kadar olacağı merak konusu oldu. TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılan ödemeler sonrası öğrenciler, “KYK burs ücreti artacak mı, yeni dönemde ne kadar olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ücreti artacak mı, yeni dönemde ne kadar olacak?

Üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinin yeni dönem miktarını araştırmayı sürdürüyor. H ak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerin ardından gözler, bakanlığın açıklayacağı yeni tutarlara çevrildi. Burs ve kredi alan öğrenciler, "Yeni dönemde KYK ücretleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

İLK KEZ BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEMELER BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerini başlatmıştı. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere yönelik ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde yapılmış, tutarlar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmıştı. Sadece ilk ödemeye özel olarak Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık burs/kredi toplu şekilde hesaplara geçmişti.

Takip eden aylarda ise her ayın 6'ıncı ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek.

KYK BURS - KREDİ NE KADAR?

2025 2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

Ancak 2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.

Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ücreti artacak mı, yeni dönemde ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz