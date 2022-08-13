KYK burs ve yurt başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yurt ve burs başvuru tarihleri için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Milyonlarca üniversite adayı bu nedenle; "KYK burs ve yurt başvuruları için tarih açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında bilgiler.