KYK burs ve yurt başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yurt ve burs başvuru tarihleri için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Milyonlarca üniversite adayı bu nedenle; "KYK burs ve yurt başvuruları için tarih açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında bilgiler.
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.