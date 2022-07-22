KYK BURS - YURT BAŞVURU TARİHLERİ: 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

KYK burs ve yurt başvuruları için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Kredi ve burslara ilişkin başvurular genel olarak her yıl Ekim ayında alınırken yurtlar ise Ağustos sonu gibi başvuruları alıyor. Şimdilerde gerek üniversite öğrencileri gerekse yeni dönemde üniversiteli olacak vatandaşlar "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 dönemi için kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları belli olduktan sonra alınacak başvurularda net tarih henüz belli değil.
2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Özellikle öğrenimi için şehir değiştirecek öğrencilerin yakın takibe aldığı KYK başvuruları yurt konusunda da net bir tarih vermedi.
Ancak geçtiğimiz yıl Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu; eylül başı gibi alınması bekleniyor.