KYK BURS - YURT BAŞVURU TARİHLERİ: 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

KYK burs ve yurt başvuruları için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Kredi ve burslara ilişkin başvurular genel olarak her yıl Ekim ayında alınırken yurtlar ise Ağustos sonu gibi başvuruları alıyor. Şimdilerde gerek üniversite öğrencileri gerekse yeni dönemde üniversiteli olacak vatandaşlar "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar...