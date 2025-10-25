KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA: 2025-2026 KYK burs (kredi) sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci sona erdikten sonra değerlendirme aşaması başladı. Öğrencilerin kişisel ve akademik durumlarına göre burs veya kredi, geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak verilecek. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı ekrana çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?
Burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 12 farklı devlet kurumundan alınan verilerle değerlendiriliyor. Öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu sonuçlarda belirleyici oluyor. Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Resmi duyurular için KYK'nın web sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir. Şu an KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı; açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve kredi ödemelerini yılbaşından önce güncelleyecek. KYK burs ve kredilerindeki artış genellikle Aralık ayında netleşiyor. Yapılacak zam oranına göre burs ödemeleri; yüzde 30 artışta 3.900 TL, yüzde 40 artışta 4.200 TL ve yüzde 50 artışta 4.500 TL'ye ulaşacak.