KYK BURSU NE KADAR, AYLIK KAÇ TL? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, bu yıl ne kadar ödeme yapılacak ve kaç aylık olarak verilecek?

Üniversite öğrencilerinin eğitim döneminde en çok merak ettiği konuların başında KYK burs ödemeleri geliyor. 2025-2026 eğitim yılı için burs ve kredi ödemelerinin takvimi, ödeme tarihleri ve miktarları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, bu yıl ne kadar ödeme yapılacak ve kaç aylık olarak verilecek?
KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Aralık-Ocak ayı gibi başlaması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, burs veya kredi başvurusunda bulunup taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencileri ödemelerini almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Ancak Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.