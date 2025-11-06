KYK BURSU NE KADAR, AYLIK KAÇ TL? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, bu yıl ne kadar ödeme yapılacak ve kaç aylık olarak verilecek?

Üniversite öğrencilerinin eğitim döneminde en çok merak ettiği konuların başında KYK burs ödemeleri geliyor. 2025-2026 eğitim yılı için burs ve kredi ödemelerinin takvimi, ödeme tarihleri ve miktarları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, bu yıl ne kadar ödeme yapılacak ve kaç aylık olarak verilecek?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Aralık-Ocak ayı gibi başlaması bekleniyor.