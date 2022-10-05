KYK bursu ne kadar oldu, zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 – 2023 güncel KYK kredi ve burs ücretleri

KYK burs başvurusu yeni üniversite öğrencileri tarafından hali hazırda araştırılırken, öte yandan KYK bursu ne kadar, zam geldi mi sorusu da öğrenciler uğrak noktaları arasında yer alıyor. 2022 KYK kredi ve burs ücretleri ile öğrenciler aylık hesaplamalarını yapıyor. Peki, KYK bursu ne kadar? İşte detaylar...