KYK bursu ne zaman yatacak, ödeme takvimi açıklandı mı? 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi miktarları

Milyonlarca üniversite öğrencisi başvuru sonuçlarına erişim sağladı. GSB ile KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kura çekilişleri ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için taahhütname onayını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Hem 2025-2026 önlisans, lisans, yüksek lisans burs miktarları hem de ödeme tarihleri hakkında tüm bilgiler GSB duyuruları ile takip ediliyor.