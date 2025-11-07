KYK bursu ne zaman yatacak, taahhütname onayı için son gün ne zaman? KYK 2025-2026 burs ödemesi toplu mu yapılacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisi başvuru sonuçlarına erişim sağladı. GSB ile KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kura çekilişleri ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için taahhütname onayını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Hem 2025-2026 önlisans, lisans, yüksek lisans burs miktarları hem de ödeme tarihleri hakkında tüm bilgiler GSB duyuruları ile takip ediliyor.
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin, ödemelerini alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları zorunludur. Taahhütname onayı yapılmadığı takdirde, öğrencinin burs/kredi hakkı otomatik olarak iptal edilir.
Yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylamak için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar süresi bulunuyor.
KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından GSB ile ödeme takviminin duyurulması bekleniyor.
İlk kez KYK burs ve kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme 3 aylık toplu şekilde yatırılıyor.