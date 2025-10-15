KYK EK YURT BAŞVURALARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN? Gözler KYK ek yurt başvurularında!

KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlamıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler yayımlanan duyuru sonrası ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...
KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.