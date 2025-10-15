KYK EK YURT BAŞVURALARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN? Gözler KYK ek yurt başvurularında!

KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlamıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler yayımlanan duyuru sonrası ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...