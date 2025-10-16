KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI! 2025-2026 GSB ile KYK ek yurt başvuruları nereden yapılır, son tarih ne zaman?

KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlamıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler yayımlanan duyuru sonrası ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...
Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları başladı.
Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjanla ilk defa yerleştirilen öğrenciler için YÖK kayıt tarihlerine bağlı olarak belirlenen yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alınıyor.
Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.
Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.
Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.