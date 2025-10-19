KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! GSB ile 2025-2026 KYK ek yurt sonuçları ne zaman erişime açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvuruları, 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Yatak/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, yüksek lisans, özel yetenek sınavı, ÖSYM ek kontenjan gibi alanlardaki öğrenciler için alınan başvurularda gözler sonuçlara çevrilmiş durumda.
Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı.
Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulundu.
KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.
Duyurular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.t) üzerinden kontrol ediliyor.