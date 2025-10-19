Haberler Yaşam Haberleri KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! GSB ile 2025-2026 KYK ek yurt sonuçları ne zaman erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:28

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemleri adayların gündeminde. Önceki yıllardaki takvimlere bakıldığında, sonuçların başvuruların bitiminden yaklaşık 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Bu yıl da başvuruların 17 Ekim'de sona erdiği göz önüne alındığında, sonuç tarihi hakkında tahminler yürütülmeye başladı. Peki; GSB ile 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvuruları, 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Yatak/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, yüksek lisans, özel yetenek sınavı, ÖSYM ek kontenjan gibi alanlardaki öğrenciler için alınan başvurularda gözler sonuçlara çevrilmiş durumda.

KYK EK YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı.

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulundu.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt sonuçları için gözler GSB'de. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sorgulamaların e-devlet üzerinden yapılması beklenenler arasında.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

Duyurular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.t) üzerinden kontrol ediliyor.

