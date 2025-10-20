Haberler Yaşam Haberleri KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 20.10.2025 22:19

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

KYK ek yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen ek yerleştirme sürecinde yurt hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, sorgulama ekranını araştırıyor. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, e-Devlet sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Üniversite yerleştirmelerinin ardından KYK ek yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. GSB tarafından yürütülen ek yerleştirme süreciyle birlikte yurt hakkı kazanan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt sonuçları için gözler GSB'de. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sorgulamaların geçtiğimiz yıl gibi e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

Duyurular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.t) üzerinden kontrol ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz