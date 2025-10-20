KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULANIYOR! GSB ile 2025-2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Üniversite yerleştirmelerinin ardından KYK ek yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. GSB tarafından yürütülen ek yerleştirme süreciyle birlikte yurt hakkı kazanan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?
KYK ek yurt sonuçları için gözler GSB'de. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sorgulamaların geçtiğimiz yıl gibi e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.
KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.
Duyurular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.t) üzerinden kontrol ediliyor.