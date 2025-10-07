KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

KYK ek yurt başvuruları, öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. 2025-2026 döneminde ek yurt kontenjanlarına başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve işlemleri yakından takip ediyor. İşte KYK ek yurt başvurusunun nasıl yapılacağı ve başvuru sürecine dair tüm bilgiler…
KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.
Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.