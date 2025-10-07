Haberler Yaşam Haberleri KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 17:18

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

2025-2026 eğitim dönemi için KYK ek yurt başvuruları merak konusu oldu. Öğrenciler, ek yurt kontenjanlarından yararlanmak için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini araştırıyor. Peki, başvurular başladı mı? 2025-2026 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

KYK ek yurt başvuruları, öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. 2025-2026 döneminde ek yurt kontenjanlarına başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve işlemleri yakından takip ediyor. İşte KYK ek yurt başvurusunun nasıl yapılacağı ve başvuru sürecine dair tüm bilgiler…

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK YURT EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz