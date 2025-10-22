KYK EK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 - 2026 KYK ek yurt yerleştirmeler ne zaman, nereden yapılır?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK ek yurt başvurularının sonuçları GSB tarafından açıklandı. Başvuru yapan öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını online olarak kontrol edebilecek. Ek yurt sonuçlarına erişim ve sorgulama işlemleri için bilmeniz gereken tüm detaylar burada.
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.
Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.
Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.
Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.
İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.
Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor.
Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) veya KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.