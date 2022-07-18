BÜTÇEDE PAY %13.5'E ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolünün farkında olduklarını belirterek, "Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2002'de eğitimin toplam bütçe içindeki payının yüzde 9.4 iken bugün bu oranı yüzde 13.5'e çıkarttıklarını bildirdi. KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 lira, yüksek lisansa 90 lira, doktora öğrencilerine 135 liralık aylık kredi verildiğini anımsatan Nebati, "2022'de lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs veriyoruz. Yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkardık" bilgisini verdi.

SOSYAL HARCAMAYA 145 MİLYAR AYIRDIK

Sağlık harcamalarının 2002'de toplam bütçe içindeki payını yüzde 2.5 iken, bugün bu oranın yüzde 6.4'e çıkartıldığını bildiren Nebati, şunları kaydetti: "2002'de sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1.6 milyar lira iken, 2022'de bu kaynağı 100.8 milyar liraya yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuz ile sosyal harcamalara 44.8 milyar lira ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145.6 milyar liraya ulaşıyor. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1.3 iken bugün bu oranı yüzde 5.1'e çıkarttık."