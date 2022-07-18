KYK borçları için faiz affı açıklaması bekleniyor. Bilindiği gibi öğrencilere üniversite eğitimleri süresince devlet tarafından sağlanan bu maddi desteğe ilişkin borçlanmalarda faiz affı sinyali geçtiğimiz günlerde verilmişti. Kritik kabine toplantısında bu konu da masada olacak. Binlerce genç "KYK kredi faizleri silindi mi, borçlara af gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni düzenlemenin detayları kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla belli olacak. İşte KYK kredi borçları düzenlemesi ve detaylar...
SON DAKİKA | KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ, FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etmişti. Bu kapsamda gözler bugün canlı yayında gelecek açıklamaya çevrildi.
KYK KREDİ BORCU DÜZENLEMESİ HAZIRLIĞI TAMAMLANDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
TOPLAM BORÇ 5.5 MİLYAR
5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5.5 milyar lira olarak hesaplanıyor. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, "KYK ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk."
"Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" açıklamalarında bulundu.
BÜTÇEDE PAY %13.5'E ÇIKTI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolünün farkında olduklarını belirterek, "Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2002'de eğitimin toplam bütçe içindeki payının yüzde 9.4 iken bugün bu oranı yüzde 13.5'e çıkarttıklarını bildirdi. KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 lira, yüksek lisansa 90 lira, doktora öğrencilerine 135 liralık aylık kredi verildiğini anımsatan Nebati, "2022'de lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs veriyoruz. Yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkardık" bilgisini verdi.
SOSYAL HARCAMAYA 145 MİLYAR AYIRDIK
Sağlık harcamalarının 2002'de toplam bütçe içindeki payını yüzde 2.5 iken, bugün bu oranın yüzde 6.4'e çıkartıldığını bildiren Nebati, şunları kaydetti: "2002'de sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1.6 milyar lira iken, 2022'de bu kaynağı 100.8 milyar liraya yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuz ile sosyal harcamalara 44.8 milyar lira ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145.6 milyar liraya ulaşıyor. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1.3 iken bugün bu oranı yüzde 5.1'e çıkarttık."