Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurtlarda eğitim süreçlerinde ikamet etmek isteyen binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sonuçlanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri için gelecek açıklamaya kilitlendi. Üniversitelerin açılacağı tarihe de oldukça kısa bir süre kaldı. Hal böyleyken "KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 KYK yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar...