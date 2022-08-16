Haberler Yaşam Haberleri KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!
Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:24 Son Güncelleme: 16.8.2022 10:24

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurtlarda eğitim süreçlerinde ikamet etmek isteyen binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sonuçlanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri için gelecek açıklamaya kilitlendi. Üniversitelerin açılacağı tarihe de oldukça kısa bir süre kaldı. Hal böyleyken "KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 KYK yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurtlarda eğitim süreçlerinde ikamet etmek isteyen binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sonuçlanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri için gelecek açıklamaya kilitlendi. Üniversitelerin açılacağı tarihe de oldukça kısa bir süre kaldı. Hal böyleyken "KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 KYK yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

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KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!
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