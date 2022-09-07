KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB ile 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte tüm bilgiler

"KYK yurt sonuçları" üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine yerleşerek yurt başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merak edilerek "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular üzerinden öğrenilmeye çalışılıyor.
2022 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Başvuru sonuçlarının 15 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.
1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.
2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,
3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,
4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.
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