KYK YURT VE BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS'de büyük emek vererek hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşmeyi umut eden milyonlarca öğrenci, şimdi de KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2025-2026 dönemi KYK yurt başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman yapılacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte KYK yurt başvurularına dair tüm detaylar...
2025 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
2025 yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bu yıl 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor.
Geçmiş yılların başvuru takvimleri göz önüne alındığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru doğrultusunda KYK yurt başvurularının genellikle ağustos ayının sonlarına doğru açıldığı tahmin ediliyor.
KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Ancak önceki yıllarda burs ve kredi başvuruları genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım ayının ilk haftaları arasında gerçekleştirildi.
Örneğin, geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, başvuru ekranının e-Devlet üzerinden açılması bekleniyor.
KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olunması da mümkündür.
Yurt başvuruları, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki okul ve bölüm bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde hata veya eksiklik olan öğrenciler, üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek bilgilerini güncelletmelidir. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.