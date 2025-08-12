KYK YURT VE BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olunması da mümkündür.

Yurt başvuruları, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki okul ve bölüm bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde hata veya eksiklik olan öğrenciler, üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek bilgilerini güncelletmelidir. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.