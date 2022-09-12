KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2022 2023 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt yedek sonuçları son dakika açıklaması için gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İlk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen adaylar "KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır, yedek sırası nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başvuruların e-Devlet aracılığı ile alınacağı biliniyor. İşte e Devlet ile 2022 2023 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Bakan Kasapoğlu'dan KYK yedek yurt açıklaması;
Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi.
2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor.
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.
Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.
KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.