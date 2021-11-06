Adıyaman
Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilginç bir kamu spotuna imza atarak vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Kent şivesiyle konuşan iki oyuncunun rol aldığı videoda, esnaf Yetkin Yılmaz ile sağlık memuru Mesut Kalaycı oynadı. İkiliyi kayda alan ise resim öğretmeni Talat Doğan oldu. Videoda, Mesut Kalaycı, arkadaşının ikna çabalarına karşın, kısırlık ve çip tartışmaları nedeniyle aşı olmayacağını söylüyor. Videonun sonunda, bir hafta sonra koronavirüse yakalanan Kalaycı, "Aşınızı yaptırın. Benim halime düşmeyin. La vallahi çip taksalardı bundan daha iyiydi" diyor.