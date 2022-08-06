Haberler Yaşam Haberleri Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 13:51

Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına 6 Ağustos Cumartesi günü gelecek olan Labirent: Ölümcül Kaçış filmi sinemaseverler ile buluşacak. 2014 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball oturmaktadır. Aksiyon, bilim kurgu ve macera türlerinde olan filmin başrolünde Dylan O’Brien yer alıyor. Peki, Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılınca karşısında kendi yaşlarında bir grup genç görür. Koloni gibi görünen bu grup, onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlamamaktadır… Peki, Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kimler?

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİ KONUSU

Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılınca karşısında kendi yaşlarında bir grup genç görür. Koloni gibi görünen bu grup, onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlamamaktadır. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler. Tek bildikleri şey, her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise kapı kapanıyordur. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra Teresa adında bir genç kızı bırakılır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2014

Yönetmen : Wes Ball

Türü : Aksiyon / Bilimkurgu / Macera

Oyuncular : Dylan O'Brien, Kong Lee, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario

ARKADAŞINA GÖNDER
Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA