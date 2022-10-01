Haberler Yaşam Haberleri Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent: Son İsyan filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:17

Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent: Son İsyan filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Son İsyan filmi 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Kanal D ekranlarında olacak. 2018 yılı Amerikan yapımı film bilimkurgu ve aksiyon türlerindedir. Filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball oturuyor. Aynı adlı romandan uyarlanan filmin başrolünde ise Dylan O’Brien yer alıyor. Peki; Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent: Son İsyan filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent: Son İsyan filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Son İsyan filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Labirent'ten kaçmayı başaran Thomas ve arkadaşlarının aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı film sürükleyici hikayesi ile büyük bir başarı yakalamıştı. Peki; Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent: Son İsyan filmi oyuncuları kimler?

LABİRENT SON İSYAN FİLMİ KONUSU

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI

Dylan O'Brien – Thomas

Kaya Scodelario – Teresa

Thomas Brodie-Sangster – Newt

Dexter Darden – Frypan

Nathalie Emmanuel – Harriet

Giancarlo Esposito – Jorge

Aidan Gillen – Janson

Walton Goggins – Lawrence

Ki Hong Lee – Minho

Jacob Lofland – Aris

Barry Pepper – Vince

Will Poulter – Gally

Rosa Salazar – Brenda

Patricia Clarkson – Ava Paige

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Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent: Son İsyan filmi oyuncuları kimler?
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