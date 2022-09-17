Laboratuvarda eroin üretip sahilde satan adam kıskıvrak yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, laboratuvarda eroin üretilerek sahil bölgelerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Başsavcılık koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından M.Ö.'nün Antalya'nın Kepez ilçesinde, kiraladığı dairede uyuşturucu madde üretim laboratuvarı kurduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda M.Ö.'nün bu laboratuvarda elde ettiği eroini Antalya'daki turizm belgeleri işletmelerde ve sahil bölgesinde piyasaya süreceğini belirledi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 61 kg eroin, 8 şişe eroin yapımında kullanılan sentetik ham madde, 900 gr formik asit, 6 tane toz gıda renklendirici, 1 terazi, eroin yapımında kullanılan diğer materyaller, dijital materyaller, 1 rulo alüminyum folyo ve uyuşturucu ile madde ticaretinden elde edilen 6 bin 710 TL ele geçirildi. M.Ö., 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.