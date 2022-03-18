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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:39 Son Güncelleme: 18.3.2022 12:52

‘Laf atma’ cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Laf atma’ cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ‘laf atma’ nedeniyle çıkan kavgada kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen Hasan Bağcı hakkında görülen duruşmada katılan vekili Yıldırım Ak’ın beyanı üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Oğuzhan Selçuk duruşmadan çekilme kararı aldı.

Başkentte 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç bir kıza laf ettiği iddiasıyla darp edilen Bağcı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Hasan Bağcı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Bağcı'yı darp edip öldüren şüphelilerden Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Bünyamin Yıkılmaz, Cüneyt Yıldırım, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanmıştı.

"SÜREKLİ BENİM SÖZÜMÜ KESİYORSUNUZ"

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Dosyanın bir önceki duruşmasında mütalaa açıklanmış, 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında düşme talebi ve tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım hakkında, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 18 yıla kadar hapsi istenmişti. Davanın bugün görülen duruşmasında söz alan avukat Yıldırım Ak'ın "Sürekli benin sözümü kesiyorsunuz. Yargılamayı başka bir yere götürmeye çalışıyorsunuz" söylemleri üzerine mahkeme başkanı ara kararda duruşmadan çekildiğini beyan etti.

"BU DOSYADAN ÇEKİLİYORUM"

Başkan Selçuk'un verdiği kararda "Bir hakim için yargılamanın başka bir yere götürüldüğü iddiasının CMK'nın 30/2 maddesi gereğince çekilmenin uygun olacağını düşünüyorum. Bu dosyada tarafsızlığın şüphede olduğu, yargılamanın bir yere götürülmeye çalışıldığı ciddi bir iddiadır. Bu dosyadan çekiliyorum" sözleri kaydedildi.

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‘Laf atma’ cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi
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