‘Laf atma’ cinayetinde sanığa 11 yıl hapis cezası

Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020'de, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün, durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a bildirmesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbeler sebebiyle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

11 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım ve diğer tutuksuz 9 sanık ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı; önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, tutuksuz sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır hakkında da ölüm olayının meydana geldiği 3'üncü kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında 'Kasten öldürme' suçundan açılan davanın düşmesini, sanık Cüneyt Yıldırım'ın ise yaralama kastı ile hareket ettiğini; ancak fiilin kastı aştığını belirterek, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden verme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 7 sanığa beraat, 2 sanık hakkında da düşme kararı verdi. Cüneyt Yıldırım'a ise 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl hapis cezası verilerek, tutukluluğunun devamına hükmedildi.