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Giriş Tarihi: 11.8.2024 16:20

Laf atma kavgasında feci son: Baba öldü, oğlu ise...

Tekirdağ'da sandalye yüzünden yaşanan laf atma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba kurtarılamadı.

Laf atma kavgasında feci son: Baba öldü, oğlu ise...

Olay, saat 00.30 sıralarında Mandıracı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki düğünün sona ermesinin ardından sandalyeler toplanmaya başladı. Bu sırada ticari taksiyle yoldan geçmek isteyen Özcan Özkan (42) ile oğlu Ada Özkan (18), sandalye tartışmasıyla başlayan laf atma yüzünden yaşanan gerginliğin ardından bir grubun saldırısına uğradı.



BABA GÖĞSÜNDEN YARALANDI...

Bacağından yaralanan Ada Özkan ile göğsünden yaralanan baba Özcan Özkan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Hastaneye giderken sürücü Ada Özkan'ın bayılması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Özcan Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş ekipleri tarafından olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Laf atma kavgasında feci son: Baba öldü, oğlu ise...
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