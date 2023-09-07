Laf atma kavgasında ölümden döndü: Bıçağı saplayıp kaçtılar!

Nefes almakta ve günlük yaşamda zorlanıyorum ama yine olsa yine yaparım. Pişman değilim. Böyle olaylara karşı kimse duyarsız kalmasın. Tanımadığım birisine yardım ettim ama oradaki kardeşim ve annem de olabilirdi. İnsanlarımız böyle konulara sırtını dönmesinler" ifadesini kullandı.