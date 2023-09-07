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Giriş Tarihi: 7.9.2023 10:01

Laf atma kavgasında ölümden döndü: Bıçağı saplayıp kaçtılar!

Ankara’da Osman Baltacı, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunan kişilere tepki gösterdi. Çıkan kavgada karnından bıçaklandığı, ölümle burun buruna geldi. Yaşadıkları tam anlamıyla vahşetti: Bıçağı saplayıp kaçtılar!

İHA
Laf atma kavgasında ölümden döndü: Bıçağı saplayıp kaçtılar!

Korkunç olay 30 Ağustos'ta Ankara'nın Çubuk ilçesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre 35 yaşındaki Osman Baltacı, yoldan geçen bir kadının otomobille takip edildiğini anladı.

Duruma müdahale etmek için otomobilin yanına gidince ortalık karıştı. Şahıslara tepki gösteren Baltacı ile araçtaki F.A., V.Y. ve C.İ. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Baltacı bıçakla karnından yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Vücuduna 30 dikiş atılan Osman Baltacı ise 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Kan donduran olayın ardından yakalanan F.A. ve V.Y., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BIÇAĞI SAPLAYIP…
Ölümden dönen Osman Baltacı, o anları şöyle anlattı: Kadının yardım çığlını duyunca koşarak arabanın yanına gidip kapısını açtım. Araçtakilere 'Bu kadını neden takip ediyorsunuz?' diye sordum.

Bana hakaret ettiler. Ben de dayanamayıp yumruk attım. O sırada da bana bıçağı saplayıp kaçtılar. 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüm. 4 gün de normal odada tedavim sürdü. Vücuduma 30 dikiş atıldı. Bıçak böbrek duvarıma isabet etmiş. Zedelenmeler var. Hastanede kontrollerim oluyor.

Nefes almakta ve günlük yaşamda zorlanıyorum ama yine olsa yine yaparım. Pişman değilim. Böyle olaylara karşı kimse duyarsız kalmasın. Tanımadığım birisine yardım ettim ama oradaki kardeşim ve annem de olabilirdi. İnsanlarımız böyle konulara sırtını dönmesinler" ifadesini kullandı.

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Laf atma kavgasında ölümden döndü: Bıçağı saplayıp kaçtılar!
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