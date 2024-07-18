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Giriş Tarihi: 18.7.2024 10:57

Laf atma kavgasında silahla vurdu… Aynı silahla yakaladılar

İstanbul’da yaşanan laf atma kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan saldırgan, olayda kullandığı suç aleti ruhsatsız silahla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Laf atma kavgasında silahla vurdu… Aynı silahla yakaladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren kavga 7 Temmuz Pazar gecesi saat 23:00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre olaydan 10 dakika önce iki grup arasındaki laf atma tartışmasında kardeşi darp edilen ve ardından ruhsatsız silahını çeken M.Y. isimli bir kişi, Müslüm H. isimli kişiyi bacağından silahla yaraladı ve saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan Müslüm H., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan M.Y., Beyoğlu İlçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından olayda kullandığı suç aleti ruhsatsız tabanca ve bir şarjörle yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşi darp edildiği için olayı gerçekleştiği iddia edilen M.Y. isimli saldırgan "Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Laf atma kavgasında silahla vurdu… Aynı silahla yakaladılar
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