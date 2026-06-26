Laf atma tartışmasında kan akmıştı: Mustafa Emre’nin katillerine 25’er yıl

Şahinbey ilçesinin Güneş mahallesinde 22 Eylül 2023 tarihinde akşam saatlerinde sokakta çıkan kavgada öldürülen 19 yaşındaki Mustafa Emre Yeter cinayetine ilişkin Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada, maktulün ailesi ve avukatları, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktulün ailesi, cinayeti işleyenlerin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Eren B. ve Fevki K. kavgayı yatıştırmak amacıyla olay yerine gittiklerini öne sürerken, Ramazan B. ise kavga sırasında korkarak araca kaçtığını ve 3 yıldır mağdur olduğunu iddia etti. Savunmaları dinleyen Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet B. ile Aydın Ç. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis verirken, Eren B., Cuma B., Ramazan B. ve Fevzi K. Hakkında ise "suça ardım etme" suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezasına verdi.

OLAY

22 Eylül 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi meydana gelen olayda, sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan iki grup, gece geç saatlerde sokak ortasında kavgaya tutuşmuş, tüfek ve tabancaların kullanıldığı olayda yaralanan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Emre Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.