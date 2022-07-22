Lag Nedir? Oyunlarda Lag Ne Demek, Ne Kadar Olmalı, Yüksek Olursa Ne Olur Ve Nasıl Düşürülür?

Dijital çağda internetin yaygınlaştığı ve ilk sırada yer olduğu günümüz şartlarında bazı değişimler de yaşanmıştır. İnternet ağının gelişmesiyle beraber küresel bir boyut kazanan iletişim biçimi, insanlar arasında önemli bir yer edinmiştir. Böylece sanal iletişim kurma yöntemi pek çok farklı yöntemle öne çıkmıştır. Özellikle sanal dünyada farklı kullanıcılar ile oynanan oyunlarda bazı olumsuzlukların yaşanması mümkündür. Bu olumsuzlardan birisi olan, internette önemli bir yere sahip Lag kavramının detayı çoğu zaman bilinmemektedir. Bu kavramla karşılaşan kullanıcılar, Lag nedir veya oyunlarda Leg ne demek sorularına cevap ararlar. Kullanıcıların çok sık karşılaştığı bu hoş olmayan durumun detayları merak edilmektedir.

Lag Ne Demek?

İnternet ortamında bilinmesi gereken bazı kavramlar vardır. Lag kavramı da bunlardan birisidir. Bu kavramın anlamını bilmeyen kişiler, Lag ne demek sorusuna cevap aramıştır. Bilgisayar kullanıcıların karşılaştığı kavramlardan birisi de Lag kavramıdır. Gecikme anlamına gelen bu kavram, oyunlarda yapılan işlemler ve bunun gerçekleşmesi arasındaki zaman farkıdır. Bu gecikme durumu, vaktinde tıkladığın halde şampiyonluğun yürümemesi, yetenek kullanmaması ve yazdıklarının sohbet penceresinde görünmemesidir. Bu olumsuzluklar, internet kullanıcılarını büyük oranda rahatsız etmiştir. Bu tür gecikmeler, kullanıcıyı oyundan düşürebilir. Bu durum genellikle sunucular arasındaki gecikmeden ötürü gerçekleşebilir.

Ping değeri arttıkça Lag değerinde düşüş yaşanır. Lag oluşmasının pek çok sebebi vardır; sunucuların kalabalık olması, ev internetini birkaç kişinin kullanması, kopuk bağlantılar veya bilgisayarda birden fazla sekmenin açık olması sayılabilir. Aynı interneti kullanan kişi sayısı fazla olduğunda ping değeri artar fakat lag değeri düşer.

Lag Nasıl Düşürülür?

Bilgisayar kullanıcılarının en çok sorduğu sorular arasında, lag nasıl düşürülür sorusu vardır. Oynanan oyunlardan zevk almak için lag düşürmek önemlidir. Bu durum en çok internet hızıyla veya sunucuyla ilgili olduğu için, en etkili çözüm Ethernet kablosu kullanmaktır. Ethernet kablosu sayesinde bağlantı sorunlarını engellemiş ve internet hızınızı da yükseltmiş olursunuz.

İnternet hız testi yapmak da lag nasıl düşürülür sorusuna karşılık önem kazanmıştır. Kullanıcıların bilgisayardaki internet harcayan her türlü programı kapatıp lag değerini düşürmesi de mümkündür. İnterneti kullanan sayısı ne kadar az olursa, internete bağlanma hızı da bir o kadar artacaktır. Bunların dışında, sorunun devam etmesi halinde modemi kapatıp açabilirsiniz.